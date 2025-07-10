CapCut 6.6.0 bomba gibi geldi: Profesyonel kalite, ücretsiz kullanım

Bytedance tarafından geliştirilen popüler video düzenleme uygulaması CapCut, 6.6.0 sürümüyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Hem mobil cihazlarda hem de Windows işletim sisteminde çalışan bu yazılım, çok katmanlı zaman çizelgesi, ana kare animasyon, yeşil perde/chroma key gibi ileri düzey özellikler sunuyor.

CapCut, video düzenleme sürecini kolaylaştırmak için sade bir arayüz ve sürükle-bırak özellikleri ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, videolarına filtre, geçiş efekti, yazı ve müzik ekleyebiliyor. Uygulama, geniş bir müzik ve görsel efekt kütüphanesiyle birlikte geliyor. Ayrıca videoların hızını ayarlama, ters oynatma, seslendirme ekleme, renk düzenleme gibi gelişmiş araçlar da içeriyor.

Yeni sürümle birlikte gelen önceden tasarlanmış şablonlar, içerik üreticilerin sosyal medya videolarını hızlıca ve yaratıcı biçimde hazırlamalarına imkân tanıyor. CapCut 6.6.0, ücretsiz olarak indirilebiliyor ve farklı çözünürlüklerde dışa aktarma seçenekleri sunuyor.