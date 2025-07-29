Cape Verde ekonomik büyümede hız kesti

2025’in ilk çeyreğinde Cape Verde ekonomisi yıllık bazda %3,7 büyüyerek 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yavaş büyümesini kaydetti. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde revize edilen %6,6’lık artışın oldukça gerisinde kaldı. Ancak özellikle tarım sektöründe dikkat çekici bir toparlanma görüldü. Tarım, bir önceki çeyrekteki %1,3’lük daralmanın ardından %25,7 oranında büyüme gösterdi.

İNŞAAT VE MADENCİLİK İVME KORUMAYI BAŞARDI

Cape Verde Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, madencilik sektörü %20,1 artışla güçlü seyrini sürdürdü. 2024’ün son çeyreğinde bu oran %23 olarak ölçülmüştü. İnşaat sektörü de ivmesini korudu; geçen çeyrekte %15,1 büyüyen sektör, bu çeyrekte %15,7’lik bir performans sergiledi. Ulaştırma ve depolama alanında büyüme hız kazandı; %4,7’lik artışın ardından %6,3’e yükseldi. Bu sektörlerdeki canlılık, altyapı yatırımlarının sürmekte olduğuna işaret ediyor.

KAMU YÖNETİMİ VE TİCARETTE GERİLEME VAR

Buna karşılık kamu yönetimi %1 küçülerek geçen çeyrekteki %13,9’luk artışın tersine döndü. Ticaret sektörü ise üst üste ikinci kez daraldı; %4,8’lik düşüşün ardından bu kez %7,4’lük bir gerileme yaşandı. Gayrimenkul faaliyetleri de zayıfladı; büyüme oranı %7,6’dan %5,9’a düştü.

Dünya Bankası, Cape Verde ekonomisinin 2025 genelinde %5,9 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu tahmin, 2024’teki %7,3’lük genişlemenin altında kalıyor. Küresel turizmdeki dalgalanmalar ve ticaret kanallarındaki yavaşlamalar, bu ada ülkesinin kırılgan ekonomisinde önemli rol oynuyor.