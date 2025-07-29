Cape Verde ekonomik büyümede hız kesti

Mina Kaymakçı
Cape Verde ekonomik büyümede hız kesti

Cape Verde’de 2025’in ilk çeyreğinde ekonomik büyüme yavaşladı. Tarım sıçrama yaparken, kamu yönetimi ve ticaret ciddi düşüş kaydetti.

2025’in ilk çeyreğinde Cape Verde ekonomisi yıllık bazda %3,7 büyüyerek 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yavaş büyümesini kaydetti. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde revize edilen %6,6’lık artışın oldukça gerisinde kaldı. Ancak özellikle tarım sektöründe dikkat çekici bir toparlanma görüldü. Tarım, bir önceki çeyrekteki %1,3’lük daralmanın ardından %25,7 oranında büyüme gösterdi.

İNŞAAT VE MADENCİLİK İVME KORUMAYI BAŞARDI

Cape Verde Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, madencilik sektörü %20,1 artışla güçlü seyrini sürdürdü. 2024’ün son çeyreğinde bu oran %23 olarak ölçülmüştü. İnşaat sektörü de ivmesini korudu; geçen çeyrekte %15,1 büyüyen sektör, bu çeyrekte %15,7’lik bir performans sergiledi. Ulaştırma ve depolama alanında büyüme hız kazandı; %4,7’lik artışın ardından %6,3’e yükseldi. Bu sektörlerdeki canlılık, altyapı yatırımlarının sürmekte olduğuna işaret ediyor.

KAMU YÖNETİMİ VE TİCARETTE GERİLEME VAR

Buna karşılık kamu yönetimi %1 küçülerek geçen çeyrekteki %13,9’luk artışın tersine döndü. Ticaret sektörü ise üst üste ikinci kez daraldı; %4,8’lik düşüşün ardından bu kez %7,4’lük bir gerileme yaşandı. Gayrimenkul faaliyetleri de zayıfladı; büyüme oranı %7,6’dan %5,9’a düştü.

Dünya Bankası, Cape Verde ekonomisinin 2025 genelinde %5,9 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu tahmin, 2024’teki %7,3’lük genişlemenin altında kalıyor. Küresel turizmdeki dalgalanmalar ve ticaret kanallarındaki yavaşlamalar, bu ada ülkesinin kırılgan ekonomisinde önemli rol oynuyor.

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