İtalyan futbolunun efsane teknik direktörü Fabio Capello, Juventus’un yükselen yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem Juventus’u da çalıştıran Capello, genç oyuncunun yalnızca teknik kalitesiyle değil, karakteriyle de takımı ayakta tutan bir lider haline geldiğini vurguladı.

Juventus’un Cagliari’yi 2-1 mağlup ettiği maçta sahneye çıkan Kenan Yıldız, attığı iki golle galibiyetin baş mimarı olmuştu.

"KENAN YILDIZ JUVENTUS'UN KİLİT OYUNCUSU"

La Gazzetta dello Sport’taki köşesinde Kenan Yıldız’a geniş yer ayıran Capello, Juventus’un hem Cagliari hem de Bodo maçında geri dönüşler yaparken sahneye çıkan ismin Kenan olduğuna dikkat çekti:

“Juventus’un son iki galibiyetinde iki ortak nokta var: Geri dönüşler ve Kenan Yıldız. Norveç’te oyuna sonradan girip maçı değiştirmişti, bu kez Cagliari karşısında Vlahovic yokken gerçek bir forvet gibi oynadı ve attığı iki golle maçı çözdü. Yıldız henüz 20 yaşında ama şimdiden bu takımın kilit oyuncusu.”

'TAKIMI TEK BAŞINA SÜRÜKLEYEBİLİR'

Capello, genç oyuncuya dair övgülerini sürdürürken Kenan’ın yalnızca gol katkısıyla değil, mental gücüyle de Juventus’u yukarı çektiğini belirtti:

“Teknik kalitesi zaten ortada ama asıl etki eden şey karakteri. İlk 11’de de başlasa, sonradan da girse mutlaka fark yaratıyor. Bu tip oyuncular bir takımı tek başına sürükleyebilir. Juventus onu çok iyi değerlendirmeli. Çünkü Kenan Yıldız bu kulübü çok ileri taşır.”