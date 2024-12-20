Çapkınlığı başına bela oldu! Ünlü iş insanı Emin Hitay'a hapis şoku

İş insanı Emin Hitay, 20 yıllık eşi Çiğdem Eşrefzade’den 2016’da boşandı. Ünlü iş insanı boşanmanın ardından Alaz Sağlam ile bir ilişki yaşamaya başladı.

ADLİYELİK OLDU

Alaz Sağlam, Emin Hitay’ın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETT

Emin Hitay ise iddiaların iftira olduğunu söyleyerek hakkında yapılan, suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ise ünlü iş insanı hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama iddiaları ile dava açtı.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bülent Cankurt’un haberine göre, bu dava önceki gün sonuçlandı. Emin Hitay’a 5 ay hapis cezası verildi.

MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEK

İş insanı Emin Hitay’ın para cezasına çevrilen cezaya bir üst mahkemeye başvurarak itiraz edeceği öğrenildi.

EMİN HİTAY KİMDİR

1958 yılında dünyaya geldi. İş hayatına Ege Üniversitesi’nde öğrenciyken atıldı. Devlet memurluğu ve özel sektör deneyiminin ardından henüz 22 yaşında ilk şirketini kurdu. Yatırım sermayesi alanında ülkenin önde gelen girişimcilerinden biri olan Emin Hitay, 1988 yılında Exim A.Ş.'nin kuruluşuyla bilişim sektöründeki yatırımlarına başladı.