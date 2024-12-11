Çapraz bağları kopan Ceyhun Gürselam ameliyat oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çapraz bağları kopan Ceyhun Gürselam ameliyat oldu

Altay’ın tecrübeli orta sahası Ceyhun Gürselam’ın çapraz bağları kopmuştu. 36 yaşındaki oyuncu ameliyat oldu. İzmir ekibi, tecrübeli oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da çapraz bağları kopan ön libero Ceyhun Gülselam ameliyat masasına yattı. Siyah-beyazlıların önceki hafta evinde 3-2 kazandığı İnegölspor maçında dizinden sakatlanan tecrübeli futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcumuz Ceyhun Gülselam başarılı operasyon geçirdi. Ceyhun Gülselam'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de formasını giydiği Altay'daki 4'üncü sezonunu noktalayan 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 maçta görev yapıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Yeşil sahalardan en az 6 ay uzak kalacak olan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat sürecimde bana göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve iyi dilekleriniz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte yanımda olduğunuzu bilmek bana büyük bir güç ve moral kaynağı oldu. Her birinizin mesajları, ziyaretleri ve iyi dilekleri iyileşme sürecimde bana motivasyon verdi ve spor camiasının bir parçası olmanın ne kadar özel bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu sürecin en başından beri yanımda olan Altay Spor Kulübü'ne ve tüm futbol kamuoyuna herkese minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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