Capri tatili sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın başını derde soktu... 550 bin TL para cezası kesildi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Capri tatili sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın başını derde soktu... 550 bin TL para cezası kesildi

Şükrü Özyıldız ile olan birlikteliğiyle gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı’nın radarına girdi. Çetinkaya’ya 550 bin TL para cezası kesildi.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'yı geçtiğimiz Temmuz ayında Capri'den paylaştığı görüntüler başını derde soktu.

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ALKOL REKLAMI" YAPTIĞI GEREKÇESİYLE CEZA KESİLDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü isim arkadaşlarına verdiği bir yemek davetinde "alkol reklamı" yaptığı gerekçesiyle 550 bin TL para cezası kesildi.

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TİCARET BAKANLIĞI'NIN RADARINA TAKILDI

Söz konusu alkol firması, iddiya göre sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve arkadaşlarını 3 günlük bir Capri tatiline götürdü. Üç gün süren davette alkollü içeceği, markası görülecek şekilde kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çetinkaya Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Çetinkaya’ya hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de 'reklam' etiketi yapmadığı için para cezası kesti.

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DAVETE DİLAN ÇİÇEK DENİZ DE KATILMIŞTI

Bakanlık, ünlü influencera tam 550 bin 59 TL ceza kesti. Çetinkaya'nın cezaya itiraz edip etmeyeceği bilinmezken davete, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin de katılmıştı.

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