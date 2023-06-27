'Çardakkondular' kent olma yolunda. Elektrik ve garaj bile var

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaplumbağların yuvalama alanları üzerine önce birkaç tane kuruldu sonra sayıları arttı. Şimdi ise Çardakkente dönüştü. Yıkım kararı olmasına rağmen büyüyor. Elektrik ve garaj bile var...

'Çardakkondular' kent olma yolunda. Elektrik ve garaj bile var

Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan, nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle verilen yıkım kararı defalarca ertelenen çardak kentte yaşayanlar, barakalarına güneş panelleri bağladı.

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İçinde marketin bulunduğu, bazılarının günlük olarak 250 ile 500 liraya kiraya verildiği çardak kentin 2 bin 500 olan nüfusunun Kurban Bayramı'nda 5 bine çıkacağı belirtildi.

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Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi’ne gönderildi. Ancak farklı nedenlerle bu karar bir türlü hayata geçirelemedi.

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DERNEKLEŞMEYE GİTTİLER
Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenileri yapıldı. Yerleşime açık olan alana, yakın zamanda bir tarafı dereye ve ormana, bir tarafı ise denize bakan ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Barakalarda yaşayanlar, dernekleşmeye de gitti, Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ni kurdu.

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NÜFUS BAYRAMDA 5 BİNE ÇIKACAK
Kış aylarında birkaçı dışında yaşamın olmadığı çardaklar, yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doldu. Ortalama 2 bin 500 kişinin kaldığı barakalardaki nüfusun, Kurban Bayramı’nda 5 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.

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DÜKKAN AÇILDI, GÜNEŞ ENERİSİ PANELLERİ TAKILDI,
Bölge halkı, barakalarda özellikle akşam saatlerinde bir araya gelip sabah saatlerinde kent merkezindeki işlerine dönüyor. Barakalarda tuvalet, banyo ve mutfak bulunurken; bazılarında da otomobil için kapalı garaj dahi mevcut.

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Geçen yıllarda yalnızca otomobillerinin aküsünden elde ettikleri enerjiyle elektrik ihtiyaçlarını karşılayan bölge halkı, şimdilerde ise barakalarına güneş panelleri bağladı.

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Bölgeye, yine barakadan derme çatma bir de dükkan açıldı. Soğutucu dolabın da konulduğu dükkanda, barakada yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

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KİRAYA VERENLER DAHİ VAR
Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, "Buraya ilgi çok. Bayram boyunca 5 bin tatilci olacak. Yerleşik halkın yanı sıra şehir dışından gelenler de var. Yurt dışından gelenler bile var. Her sene bir tadilat oluyor burada ve şimdilerde tamamlandı. Burada günübirlik, haftalık, 15 günlük ya da aylık kiralamalar oluyor. Günlük 250 ile 500 lira arasında kiralama ücreti alan baraka sahipleri var" dedi.

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YURT DIŞINDAN GELECEKLER

Burada barakası bulunan öğretmen Süleyman Demir de tatil için son hazırlıkları yaptığını söyledi. Çocukluğundan bu yana yaz aylarında burada tatil yaptığını belirten Demir, "Bayramda ailemle burada olacağım. Hatta yurt dışından arkadaşlarım da gelecek. Artık sırayla ağırlayacağız misafirlerimizi. 25-30 kişinin gelmesini bekliyorum" dedi.

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MASRAFI DA VAR BURANIN
Çardak kentin tek marketini işleten Şener Bakac da Kurban Bayramı'nda hem işletmesinin başında hem de barakasında olacak. Yaz boyunca burada tatil yaptıklarını belirten Bakac, "Aslında bedava tatil gibi görünse de her yıl buraya ortalama 30 bin lira harcıyorum. Onarımı da var bu barakaların. Masrafı çok. Bayramda kurbanları kestikten sonra vatandaş hep buraya gelir. Bayramı burada geçiririz" diye konuştu.

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Özellikle kışın fırtınadan zarar gören barakaların her yıl bakımının yapılması gerekiyor. Onarım için ayrılan ortalama bütçenin de 8 ile 20 bin lira arasında olduğu öğrenildi. (DHA)

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