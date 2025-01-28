Cardiff, Ajax'tan Mannsverk'i kiraladı

Sivert Mannsverk, futbol kariyerine Norveç'in Sogndal takımında başladı. Ardından Molde'ye transfer olan oyuncu, burada Norveç'in en üst ligi Eliteserien'i ve 2022 yılında Norveç Kupası'nı kazandı. Aynı yıl, Eliteserien'de "Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görülerek büyük bir çıkış yakaladı ve 2023'te Ajax'a 5 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

CARDİFF'E TRANSFER SÜRECİ

Bu sezon yalnızca iki lig maçında forma şansı bulan Mannsverk, sakatlık sonrası formunu geri kazanması amacıyla Ajax tarafından kiralandı. Cardiff City Teknik Direktörü Ömer Rıza, oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Rıza, "Mannsverk çok yönlü bir oyuncu. Hem defansif hem ofansif anlamda etkili. Sert ve mücadeleci yapısıyla Championship'e çok uygun bir futbolcu." dedi.

MANNSVERK'İN İLK AÇIKLAMALARI

Transfer sonrası duygularını paylaşan Mannsverk, "Cardiff City'nin büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Geçmişte Premier Lig'de mücadele etmiş bir takım. Bu fırsat benim için büyük bir meydan okuma ve böyle zorlu bir ligde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Norveçli oyuncu, Cardiff'in diğer Norveçli futbolcusu Jesper Daland ile eski U21 maçlarından tanıştığını ve onun tavsiyelerinin transfer kararında etkili olduğunu belirtti.

CARDİFF CİTY'NİN ORTA SAHADAKİ EKSİKLİKLERİ

Mannsverk’in gelişi, uzun süreli sakatlıkları bulunan Aaron Ramsey ve David Turnbull'un yokluğunda Cardiff'in orta saha rotasyonunu güçlendirecek. Cardiff, şu anda Championship'te 18. sırada yer alıyor ve sekiz maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Cardiff'in transfer politikası gereği, yeni oyuncuların kadroya katılabilmesi için bazı oyuncuların elden çıkarılması planlanıyor. Forvet oyuncusu Kion Etete'nin kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündemde.