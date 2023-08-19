Cardiff City'e Süper Lig'den transfer

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
İngiltere Championship ekiplerinden ve Erol Bulut'un teknik adamlığını üstlendiği Cardiff City, Süper Lig'den oyuncu transfer etmeye devam ediyor.
Trabzonspor'dan Manolis Siopis'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Corendon Alanyaspor'dan tanıdığımız Alex Runarsson'u da renklerine bağladı.
Cardiff City, geçen sezon Alanyaspor'da oynayan İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u asıl kulübü Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Runarsson, 58 gol yedi.