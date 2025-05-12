Cardoso attı Kayserispor coştu: Son kurban Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın üç golüne Cardoso imza attı. Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Kartal Kayra’nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak Cardoso’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun topa gelişine vuruşunda fileler havalandı. 1-0

17. dakikada Carole’un pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda top üstten direkten döndü.



26. dakikada Kaluzinski’nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Thalisson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada sağ kanattan topla çıkan Ramazan'ın ceza sahasına yerden ortasında Cardoso, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



61. dakikada Thalisson'un ceza sahası içerisinde Cardoso'ya yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıda topun başına geçen Cardoso'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1