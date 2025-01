Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ateş'in Kahramanmaraş depremlerinde evinin çatısı hasarlanırken, 3 gün sonra da evinde yangın çıktı ve tüm eşyaları küle döndü. Emekli maaşıyla yeni bir ev yaptırma imkanının olmadığını ifade eden Ateş, ne yapacağını bilemediğini söyledi.

"BİZ BÖYLE YAŞAMAYA DEVAM MI EDECEĞİZ?"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Ateş, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depreminde benim evim yıkıldı. Bana "hafif hasar" verdiler. Kendi imkanımla çadır yaptım ben öyle 3-4 ay çadırda kaldım, yağmur yağıyor sel fırtına. Ağaçlar üzerimize yıkılır diye korkuyoruz. Sonradan ben kendi imkanlarımla bir tane baraka yaptım içinde oturmak için. Emekliyim ben, benim maaşım kurtarmıyor, ancak karnımı doyurabiliyorum. Yarı aç karnımız. Biz böyle yaşamaya devam mı edeceğiz? İki sene oldu geçti, hiç ne bir gelen oldu ne bir giden oldu. Bir de depremde benim evim yandı, üç gün sonra. Devletten hiçbir yardım görmedim ben bütün eşyalarım yandı benim. Hiçbir şey alamadım. Hiç eşyam da yok benim. Ben böyle yalnız kaldım, evimde Yok bir oda bir yerde yaşıyorum. İki sene oldu bir şeyim yok benim. Benim bir gömleğin bir ceketim var üzerimde."

"ÇATIMIZ AÇIK ŞU AN"

İlknur Ateş ise "Biz Kahramanmaraş depremlerinde evdeydik. O an sabah ezanı sıralarıydı deprem olduğunda. Biz yan taraftaki odada kalıyorduk o zaman. Deprem olduğu zaman dışarıya kaçmaya çalıştık, bayağı bir uğraştık. Dışarıya çıktık sonunda. Arkadaşın arabası vardı içinde oturuyorduk. Öğlen depreminde de çatımız yıkıldı, depremde yıkıldı ikinci depremde. Eşim emekli, biz emekli olduğu için öyle bütçemiz yetişmiyor onun için biz ev yapamıyoruz. Yapacak durumumuz da yoktur. Hafif hasar verdiler evet doğru. Evimizde yandı o arada tabii ki. Eşyalarımız yandı. Biz yardım için belediyemize başvuru yaptık ama bir şey elde edemedik. Öyle duruyoruz. Eşyalarım çadırda şu an hepsi duruyor. Çatımız açık şu an. Biz burada 4 kişiydik oğlum şu an ayrı oturuyor 3 kişiyiz şu an" diye konuştu.