Caretta carettalar savaşı kazandı

İklim değişikliğinin etkisiyle kaplumbağaların yuva yerlerinin kuzeye doğru kaydığı görülürken, hemen her yıl yuva yerlerinin sayısında artış oluyor. Bu yıl Kuşadası'nda 7, Didim'de 2, Efes, Selçuk Pamucak'ta 2, Gümüldür ve Özdere'de birer yuva tespit edildi. Aydın ve İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleriyle birlikte yuvalar kafesleme sistemiyle koruma altına alındı. Yuvaların bulunduğu bölgedeki site yönetimleri de deniz kaplumbağalarının korunmasına destek verirken, şu ana kadar Aydın'da 9 yuvadan 469 yavru çıkışı olduğu tespit edildi.

YAVRULAR DENİZLE BULUŞTURULDU

Kuşadası'ndaki bir yuvadan ise, kuluçka süresi bitmesine ve yuvanın çökmesine rağmen yavruların çıkışı görülmeyince kontrol açılışı gerçekleştirildi. Açılan yuvada tüm yavruların yumurtadan çıktığı ve kum yüzeyine yakın beklediği görüldü. EKODOSD Bilim danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan'la da görüşülerek yavru kaplumbağaların sıcakta yanıp ölmemeleri içi, yavruların hepsi yuvadan alınarak, karanlık odada bekletildi. Akşama doğru vatandaşlarla birlikte yuva yerinden denize ulaşmaları sağlandı. Yuva gönüllülerine ve işletmelere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) teşekkür belgesi takdim edildi. Bölge sakinleri yavruların denizle buluşmasına tanıklık etti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta carettaların 2011 yılından bu yana Kuşadası sahillerine gelerek yumurta bıraktıklarını ifade ederek, "İklim değişikliği nedeniyle kaplumbağaların yuvalama alanları kuzeye doğru kaydığını gözlemledik. Yeni yuvalama alanlarını tespit ederek, buraları kontrol altına aldık. Şu ana kadar 9 yuvada 469 yavru çıkışı oldu. Kalan 4 yuvadan da yavruların çıkmasını bekliyoruz. Kuşadası'ndaki yuvada kuluçka süresinin bitmesine ve yuvanın çökmesine rağmen yavruların çıkmadığını tespit edince kontrol açılışı gerçekleştirdik. Yavruların kum yüzeyine yakın bölgede beklediğini gördük. Yavru kaplumbağaların sıcaktan etkilenmemesi için, hepsini yuvadan aldık. Kaplumbağaları karanlık odada beklettikten sonra akşamüzeri denizle buluşturduk" dedi.