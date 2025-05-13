Cari açık 12,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında cari işlemler dengesinin 4 milyar 87 milyon dolar açık verdiğini, yıllıklandırılmış verilere göre cari açığın 12,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Mart 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı buna göre; mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 672 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon dolar ve 2 milyon 177 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.