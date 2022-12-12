12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hani Türkiye uçuyordu. Cari açık son dört yılın zirvesinde

Hani Türkiye uçuyordu. Cari açık son dört yılın zirvesinde

Cari işlemler dengesi, ekim ayında 359 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler, 1.6 milyar dolar açık bekliyordu. Ekim sonu itibariyle, 12 aylık açık 43.5 milyar dolar olarak son dört yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:52
Takip Et

Cari açık son dört yılın zirvesinde. Hani Türkiye uçuyordu

Hani Türkiye uçuyordu. Cari açık son dört yılın zirvesinde
+
Aa
-

Ekim ayında cari açık 359 milyon dolarla beklentilerin altından geldi ama toplamda ise 43,5 milyar dolarlık açıkla, son dört yılın zirvesine çıktı.

Cari işlemler dengesi, ekim ayında 359 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler, 1.6 milyar dolar açık bekliyordu. Ekim sonu itibariyle, 12 aylık açık 43.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji cari işlem hesabı dışarıda tutularak fazla verdi açıklaması  neden yapılır, ne anlatmak isteniyor.  Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Net hata noksan girişi ekimde 660 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımlarında 302 milyon dolar net giriş

Portföy yatırımları 302 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yapmışken; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 483 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme; Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
12.12.2022 12:02
Assağı doğru.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
1
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
2
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
3
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
5
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
7
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿İnşaatta enflasyon yine uçtu. Yıllık artışı yüzde 117 oldu
﻿İnşaatta enflasyon yine uçtu. Yıllık artışı yüzde 117 oldu
﻿İnşaatta enflasyon yine uçtu. Yıllık artışı yüzde 117 oldu
﻿Uzmanından anne ve babalara uyarı. İnternete dikkat
﻿Uzmanından anne ve babalara uyarı. İnternete dikkat
﻿Uzmanından anne ve babalara uyarı. İnternete dikkat
﻿Güçsüz bağışıklık zonayı artırdı
﻿Güçsüz bağışıklık zonayı artırdı
﻿Güçsüz bağışıklık zonayı artırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.