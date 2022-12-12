Hani Türkiye uçuyordu. Cari açık son dört yılın zirvesinde

Ekim ayında cari açık 359 milyon dolarla beklentilerin altından geldi ama toplamda ise 43,5 milyar dolarlık açıkla, son dört yılın zirvesine çıktı.

Cari işlemler dengesi, ekim ayında 359 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler, 1.6 milyar dolar açık bekliyordu. Ekim sonu itibariyle, 12 aylık açık 43.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji cari işlem hesabı dışarıda tutularak fazla verdi açıklaması neden yapılır, ne anlatmak isteniyor. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Net hata noksan girişi ekimde 660 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımlarında 302 milyon dolar net giriş

Portföy yatırımları 302 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yapmışken; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 483 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme; Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.