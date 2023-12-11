Cari denge ekimde 186 milyon dolarla beklenenden az fazla verdi

Cari işlemler dengesi, ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi. Piyasalarda ağırlıklı beklenti 500 milyon dolar fazla oluşacağı yönündeydi. Ekim itibariyle yıllık cari açık ise 50,7 milyar dolara olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
Cari denge ekimde 186 milyon dolarla beklenenden az fazla verdi

Merkez Bankası verileri açıkladı.TCMB'ye göre ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi. Yıllık cari açık ise ekim ayında 50,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon dolar fazla verdi.

Kaynağı belirsiz para giriş çıkışı olarak değerlendirilen net hata noksan kaleminde 2,7 milyar dolar çıkış yaşandı. Net hata noksanda eylülde de 2,4 milyar dolar çıkış görülmüştü.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekimde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milar 35 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 689 MİLYON DOLAR NET ÇIKIŞ

Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Portföy yatırımları 689 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Ekimde resmi rezervlerde 247 milyon dolar net artış yaşandı.

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