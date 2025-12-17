İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev yaptı. Yaptırdığı estetik işlemlerle bam başka birine dönüşen Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırtırken yıllar içindeki değişimini görenler 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Emel Özkızıltaş, TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınan bir isim. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkızıltaş, 2025 itibarıyla 38 yaşında. Aslen Karslı ve Azeri kökenli.

İşte Benim Stilim yarışmasındaki renkli kişiliği ve Türkan Şoray taklitleriyle dikkat çeken Özkızıltaş'a, jüri üyesi Nur Yerlitaş tarafından "Zennube" lakabı verildi.

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.