Carlo Ancelotti Arda Güler açıklaması! Resmen belli oldu

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Carlo Ancelotti Arda Güler açıklaması! Resmen belli oldu

Arda Güler'e karşılaşmalarda yer vermemesi nedeni ile eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Atalanta maçı öncesinde gazetecilerin Arda Güler sorusuna da yanıt verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Atalanta’ya konuk olmaya hazırlanan Real Madrid’de teknik adam Carlo Ancelotti karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER İÇİN AÇIKLAMA

Adı son zamanlarda Premier Lig kulüpleriyle anılan Arda Güler’in geleceğiyle ilgili konuşan Teknik Direktör Carlo Ancelotti “Arda Güler ve Endrick, Real Madrid’den ayrılmayacak. İki oyuncu da Ocak ayında burada kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

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