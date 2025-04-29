Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımının başına geçiyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalan Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINA GİDİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti ile Brezilya'nın prensip anlaşmasına vardığını ve İtalyan çalıştırıcının 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın başında yer alacağını söyledi.

Real Madrid tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Ancelotti 2022 ve 2024'te LaLiga, 2023'te Kral Kupası, 2022 ve 2024'te İspanya Süper Kupası, 2022 ve 2024'te Şampiyonlar Ligi, 2022 ve 2024'te UEFA Süper Kupası, 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni adıyla 2024 FIFA Intercontinental Cup şampiyonlukları yaşadı.