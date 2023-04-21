Carlo Ancelotti'den City itirafı

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Manchester City biraz tarz olarak değişti ama hala çok güçlü. Özellikle Haaland gibi bir golcüleri var. Şampiyonlar Ligi'nde plan her zaman aynıdır. Rakibinizden daha iyi olmanız gerekir." dedi.

Carlo Ancelotti, "Pep Guardiola'nın Manchester City'nin tarzını tamamen değiştirdiğini düşünmüyorum. Bu kadar güçlü bir forvete sahip olduğunuz zaman hücum tarzınız biraz değişebilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Real Madrid çok saygı duyulan bir takım. Size saygı gösterilmesi tabii ki iyi bir şey ama Guardiola gibi bir teknik adamın bu şekilde düşünmesi daha anlamlı." açıklamasını yaptı.

