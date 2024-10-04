Carlo Ancelotti'ten Arda Güler'e kötü haber

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da yarın sahalarında Villareeal'e karşı oynayacakları 9. hafta maçı öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ancelotti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor" dedi.

Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğine dikkat çeken Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir." şeklinde konuştu.

Savunma yönünden yoğunluk ve top dolaşımı konusunda endişelenleri gerektiğini söyleyen Ancelotti, "İyi tepki verirseniz bu yenilgi büyük bir fırsattır. Takım kaybetmek istemedi çünkü oyunun sonunda her şeyini verdi ve biz de sonuna kadar mücadele ettik. Oyuncularla konuştum ve topa sahip olmaktan yoksun olduğumuz ve daha hızlı paslar konusunda anlaştık. Ayrıca savunma seviyesinde yoğunluk gerekiyor. Doğru yoldayız ve her zamankinden daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.