Carlo Holse Avrupa kulüplerinin radarında. İşte Samsunspor’un istediği bonservis

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer yasağına rağmen sezona flaş bir giriş yaptı. Ligde topladığı 19 puanla 3. Sırada bulunan Karadeniz ekibi, son olarak Fenerbahçe ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı.

Teknik Direktör Thomas Reiss yönetiminde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Samsunspor’un başarısında önemli payı olan Carlo Holse için Avrupa kulüplerinin devrede olduğu ortaya çıktı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son olarak Fenerbahçe’ye karşı gol atan Holse’yi takımda tutmanın çok zor olacağını söyledi.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre, Yıldırım, Carlo Holse hakkında, "Müthiş bir çocuk. Atom karınca gibi. Geçen sene sağ kanatta oynuyordu, onu bu sezon 10 numaraya çektik. Maaşı 500 bin avronun altında. Rosenborg'dan alırken çok uğraştım, pazarlıklar 2 ay sürdü. En son 2,2 milyon avroya ikna ettim. Çok fazla teklif geliyor, elimizde tutmamız zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Kırmızı-Beyazlı forma ile bu sezon 9 maçta 731 dakika sahadan kalan Danimarkalı oyuncu 2 gol atarken, 1’de asist yaparak dikkat çekti. Avrupa’da birçok kulübün scoutlarının yakın takibinde olan Holse için Samsunspor yönetiminin 10 Milyon euronun altında bir bedele sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.