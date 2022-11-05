5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris'te büyük sürpriz. 1 numara elendi

Paris'te büyük sürpriz. 1 numara elendi

Carlos Alcaraz, 1 numaralı seribaşı olduğu Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'dan, Holger Rune ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanarak turnuvaya havlu attı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:01
Takip Et

Carlos Alcaraz, 1 numaralı seribaşı olduğu Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'da havlu attı

Paris'te büyük sürpriz. 1 numara elendi
+
Aa
-

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasında, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştığı ABD Açık'ın ardından dünya sıralamasının zirvesine yerleşen Alcaraz ile klasmanın 18. basamağındaki Rune karşılaştı.

19 yaşındaki iki tenisçinin mücadelesinde ilk seti, 6-3'lük skorla Danimarkalı Rune kazandı. İspanyol Alcaraz, 2. sette oynanan "tie-break"te 3-1 öndeyken karın kaslarındaki zorlanma nedeniyle karşılaşmadan çekildi.

Rune bu sonuçla yarı finalde Felix Auger-Aliassime'in (8 numaralı seribaşı) rakibi oldu.

Paris'e unvanını korumaya gelen Sırp Novak Djokovic (6) ise dünya 23'üncüsü İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-0 (6-0, 6-3) yenerek adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Djokovic, yarı finalde Yunan Stefanos Tsitsipas (5) ile karşılaşacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
2
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
3
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
4
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
5
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
6
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
7
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı
﻿Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı
﻿Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı
﻿Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var
﻿Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var
﻿Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü. Çok sayıda yaralı var
﻿Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
﻿Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
﻿Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz
﻿Büyükekşi'den dikkat çeken ziyaret
﻿Büyükekşi'den dikkat çeken ziyaret
﻿Büyükekşi'den dikkat çeken ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.