Carlos Alcaraz hata yapmadı

ABD Açık ilk turda Carlos Alcaraz 6-3 ve 3-2 öndeyken rakibinin oyundan çekilmesiyle tur atladı

KAYNAK: AA
Carlos Alcaraz hata yapmadı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde ilk tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ın son şampiyonu Alcaraz, klasmanın 75. sırasındaki Alman Dominik Koepfer ile karşılaştı. Alcaraz, setlerde 6-3 ve 3-2 öndeyken rakibinin oyundan çekilmesiyle tur atladı ve ikinci turda Güney Afrikalı Lloyd Harris ile eşleşti.

İtalyan Jannik Sinner (6 numaralı seribaşı), dünya 54'üncüsü Alman Yannick Hanfmann önünde 6-3, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip gelerek ikinci turda vatandaşı Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.

Andrey Rublev (8), Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (6-4, 7-6, 6-1), Alex de Minaur (13) ise Kazak Timofey Skatov'u 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 7-5) yenerek tur atladı. Eski ABD Açık şampiyonları İsviçreli Stan Wawrinka ve Büyük Britanyalı Andy Murray de rakiplerini geçerek adlarını ikinci tura yazdırdı.

(AA)

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