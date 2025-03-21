Carlos Cuesta bunu nasıl başardı: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Performansıyla henüz beklentileri karşılayamayan Cuesta özellikle taraftarların hışmına uğramıştı.

Cuesta için sezon sonunda ayrılık iddiaları gündeme gelmiş ve Galtasaray'ın 5-6 milyon euro teklif gelmesi bunun değerlendirileceği öne sürülmüştü.

Öte yandan Transfermarkt, Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncellerken Cuesta'daki artış dikkat çekti.

Carlos Cuesta'nın güncel piyasa değerinin 5 milyon eurodan 8 milyon euroya çıkarıldığı görüldü. Cuesta’nın piyasa değerindeki artışı görenler “Bunu nasıl başardı?” sorusunu sordu.

3 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki Cuesta şu ana dek Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.