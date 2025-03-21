Carlos Cuesta bunu nasıl başardı: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Carlos Cuesta bunu nasıl başardı: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Galatasaray’a devre arasında gelen ancak büyük hayal kırıklığına neden olan Cuesta ile ilgili ortaya çıkan bir gelişme görenleri hayrete düşürdü. Söz konusu ayrıntıyı görenler “Cuesta bunu nasıl başardı?” sorusunu sordu.

Galatasaray, Carlos Cuesta'yı ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Performansıyla henüz beklentileri karşılayamayan Cuesta özellikle taraftarların hışmına uğramıştı.

Cuesta için sezon sonunda ayrılık iddiaları gündeme gelmiş ve Galtasaray'ın 5-6 milyon euro teklif gelmesi bunun değerlendirileceği öne sürülmüştü.

Öte yandan Transfermarkt, Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerini güncellerken Cuesta'daki artış dikkat çekti.

Carlos Cuesta'nın güncel piyasa değerinin 5 milyon eurodan 8 milyon euroya çıkarıldığı görüldü. Cuesta’nın piyasa değerindeki artışı görenler “Bunu nasıl başardı?” sorusunu sordu.

3 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki Cuesta şu ana dek Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.

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