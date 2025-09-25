Carlos Cuesta durdurulamıyor! Galatasaray'ı pişman ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Carlos Cuesta durdurulamıyor! Galatasaray'ı pişman ediyor

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, yeni takımında büyük bir çıkış yakaladı. Kolombiyalı savunmacı, Bahia maçında takımının geri dönüşünde fitili yakmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Carlos Cuesta bekleneni verememiş ve yaz transfer döneminde Vascı da Gama'ya kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılara büyük hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı savunmacı, yeni takımında adeta fırtına gibi esiyor.

Resmen duyurdular! Arda Güler rekor maaş ile imzayı atıyorResmen duyurdular! Arda Güler rekor maaş ile imzayı atıyor

i.gif

Ayağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyorAyağının tozuyla ne yaptın sen Sadettin Saran! Bütün Avrupa onu konuşuyor

CARLOS CUESTA VASCO DA GAMA'DA KENDİNİ BULDU

Vasco da Gama ile ilk maçına Ceara karşısında çıkan tecrübeli oyuncu, bu mücadelede gol atmıştı. Son olarak dün akşam oynanan Vasco da Gama-Bahia maçında da performansıyla sınıfı geçen Carlos Cuesta, takımına bir kez daha skor katkısı vermeyi başardı.

Cuesta, maç 1-0 Bahia'nın üstünlüğü ile devam ederken Coutinho'ya asist yaptı. İlk yarı bu golle 1-1 sona ererken, Gama ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Jose Mourinho gider gitmez Portekiz'i de karıştırdı! Ülkeyi ayağa kaldırdı: Hakkında harekete geçtilerJose Mourinho gider gitmez Portekiz'i de karıştırdı! Ülkeyi ayağa kaldırdı: Hakkında harekete geçtiler

Fenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyorFenerbahçe sabotaja mı uğruyor? Samandıra'ya yeni patron geliyor

Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!Hırvat basını Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu!

Usta isimler Kayserispor- Beşiktaş maçını kaleme aldı! "Üzerine oynanan oyunları bozdu"Usta isimler Kayserispor- Beşiktaş maçını kaleme aldı! "Üzerine oynanan oyunları bozdu"

Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdülerSpor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'yu gömdüler

Son Haberler
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!
Antalya'da çöp ev operasyonu! 2 kamyon atık çıktı
Antalya'da çöp ev operasyonu! 2 kamyon atık çıktı