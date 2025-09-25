Carlos Cuesta durdurulamıyor! Galatasaray'ı pişman ediyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Carlos Cuesta bekleneni verememiş ve yaz transfer döneminde Vascı da Gama'ya kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılara büyük hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı savunmacı, yeni takımında adeta fırtına gibi esiyor.

CARLOS CUESTA VASCO DA GAMA'DA KENDİNİ BULDU

Vasco da Gama ile ilk maçına Ceara karşısında çıkan tecrübeli oyuncu, bu mücadelede gol atmıştı. Son olarak dün akşam oynanan Vasco da Gama-Bahia maçında da performansıyla sınıfı geçen Carlos Cuesta, takımına bir kez daha skor katkısı vermeyi başardı.

Cuesta, maç 1-0 Bahia'nın üstünlüğü ile devam ederken Coutinho'ya asist yaptı. İlk yarı bu golle 1-1 sona ererken, Gama ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

