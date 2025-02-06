Carlos Cuesta Galatasaray'a imzayı attı! İşte maliyeti

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Carlos Cuesta Galatasaray'a imzayı attı! İşte maliyeti

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar transfer için 8 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya: 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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