Carlos Cuesta imzayı attı!

Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlerle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da geleceği en çok tartışılan isimlerin başında gelen Carlos Cuesta, takımdan ayrıldı.



SPARTAK MOSKOVA CARLOS CUESTA'YI RENKLERİNE BAĞLADI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.

Yılın sürprizini resmen duyurdular! Alexander Sörloth lige geri dönüyor

Transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe...

Rus ekibi, Carlos Cuesta için 6.5 milyon euro net + 2 milyon bonus olmak üzere toplamda 8.5 milyon euro karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Fenerbahçeliler şoka uğradı

Anlaşma resmen sağlandı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için servet ödeyecek: İşte Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor!