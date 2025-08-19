Carlos Cuesta imzayı attı!

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Kolombiyalı oyuncu yeni takımna imza attı.

Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlerle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da geleceği en çok tartışılan isimlerin başında gelen Carlos Cuesta, takımdan ayrıldı.

SPARTAK MOSKOVA CARLOS CUESTA'YI RENKLERİNE BAĞLADI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Spartak Moskova, Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Artık yalızca KAP bildirimi bekleniyor.

Rus ekibi, Carlos Cuesta için 6.5 milyon euro net + 2 milyon bonus olmak üzere toplamda 8.5 milyon euro karşılığında Galatasaray ile anlaşma sağladı.

