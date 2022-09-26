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Carmen operası 15 yıl sonra yeniden AKM'de sahnelenecek

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen "Carmen", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:49
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Carmen operası 15 yıl sonra yeniden AKM'de sahnelenecek

Carmen operası 15 yıl sonra yeniden AKM'de sahnelenecek
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Fransız besteci Georges Bizet'nin imzasını taşıyan eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Prosper Merimee'nin aynı isimli romanından yola çıkılarak hazırlanan oyunun librettosunu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac kaleme aldı.

İlk kez 1875'te Paris'te sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan "Carmen" operası, Georges Bizet'nin vefatından sonra dünya çapında ün kazandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu operada orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek.

Oyunun dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Ayşegül Alev ve Gizem Betil, koreografisini Ayşem Sunal Savaşkurt, ışık tasarımını Giovanni Pirandello ve dramaturjisini Ravivaddhana Monipong Sisowath hazırlarken, eserin koro şefliğini Paolo Villa, çocuk korosu şefliğini ise Sercan Gazeroğlu üstleniyor.

Nesrin Gönüldağ'ın "Carmen" rolü ile sahnede olacağı programda "Don Jose" rolüne Ali Murat Erengül, "Escamillo" rolüne ise Caner Akgün hayat verecek.

Ayrıca "Micaela" rolünde Ayten Telek, "Zuniga" rolünde Mithat Karakelle, "Morales" rolünde Şahin Dedemen, "Frasquita" rolünde Sevim Ateş, "Mercedes" rolünde Ceren Şahin, "Le Dancaire" rolünde Alp Köksal, "Le Remendado" rolünde Çağrı Köktekin sahnede olacak.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen operanın hikayesi ise şöyle:

"Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur." (AA)

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