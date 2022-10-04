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Carmen Operası büyüledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Carmen rüzgârı esti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:52
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Carmen Operası büyüledi

Carmen Operası büyüledi
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 yıl sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen eser ayakta alkışlandı.

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan "Carmen"in librettosu Prosper Mérimée'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alındı. İlk kez 1875 yılında Paris'de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, Bizet'nin ölümünden sonra, başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazandı.

Operanın hikâyesi; 1830 yılları civarlarında İspanya'nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Carmen operasında orkestrayı Zdravko Lazarov yönetti. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Nesrin Gönüldağ'ın "Carmen" rolü ile sahnede olduğu gecede "Don José' rolüne Ali Murat Erengül," Micaëla rolüne Ayten Telek, Escamillo" rolüne ise Caner Akgün hayat verdi.

Zuniga rolünde Mithat Karakelle; Moralès rolünde Şahin Dedemen, Frasquita rolünde Sevim Ateş; Mercédès rolünde Ceren Şahin; Le Dancaïre rolünde Alp Köksal, Le Remendado rolünde Çağrı Köktekin sahne aldı.

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