Çarpıcı altın analizi: Yeni zirveler görebiliriz

Şirin Sarı, özellikle 3.250 dolar seviyesinin destek noktası olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.370 ve 4.000 dolar dirençlerinin test edilebileceğini ifade etti.

Şirin Sarı

Sarı, üçüncü çeyrek için tahmin edilen durgunluğun yerini yeniden yükselişe bırakabileceğini kaydetti. “Eğer bu hafta 3.350 doların üstünde bir kapanış görürsek, yeni zirveler bile gelebilir” diyerek şöyle konuştu:

Ons altın bu yıl en yüksek 3.500 dolarları, en düşük de yaklaşık olarak 2.630 dolarları gördük. O yüzden yıl ortalamasına baktığımızda neredeyse 3.000 dolarla 3.100 dolar arasında değişen bir ortalamayla karşı karşıyayız. Zaten altın 7 ay boyunca da neredeyse %30'u aşan bir değer kazanımı sağladı. Anketlerde baktığımızda GP Morgan'ın ve birçok Yatırım Bankasının ortalamalarında yıl sonundaki beklentileri yıllık ortalama 3500 ile 3600 arasında değişiyor.

Bu hafta özellikle 3.250 dolar seviyesini destek olarak takip ediyoruz ons altında. Hatta ben belki bir miktar son şans, 2.900'lere kadar da gerilemelerinin olabileceğini düşünüyordum. Ama bu son gelişmelerle beraber eğer ons altında bu hafta 3.350 dolarların üzerine kapanışlar görürsek yeni zirveler bile görebiliriz. Burada yıllık ortalamasına gelirsek yavaş yavaş zaten 3.550 dolarlar var şu an takip etmemiz gereken direnç bölgesi, direnç seviyesi 3.370 dolar, bir de 4.000 dolar var. Ortalama 3750 dolarlarla beraber zaten ortalama 3.200'lere doğru taşınmış olacak. Ama tabii 4.000 dolar ve üzerindeki fiyatlanmalar özellikle son çeyrekte Fed'in de faiz indiriminin desteklenmesiyile beraber burada 4.000 dolarlar 4400 yıllık ortalamalara taşıyabilir ons altını yani üçüncü çeyrek biraz daha dinlenme süreci olarak bakıyordum altında ama galiba yine hareketli günler devam edecek.