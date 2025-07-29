Çarpıcı altın analizi: Yeni zirveler görebiliriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çarpıcı altın analizi: Yeni zirveler görebiliriz

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ons altının bu yıl %30’un üzerinde değer kazandığını ve yıl sonuna kadar 4.000 dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi. Sarı, 3.250 doların destek seviyesi olduğunu, 3.370 ve 4.000 doların ise kritik direnç noktaları olduğunu vurguladı.

Şirin Sarı, özellikle 3.250 dolar seviyesinin destek noktası olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.370 ve 4.000 dolar dirençlerinin test edilebileceğini ifade etti.

irin-sari.webp
Şirin Sarı

Sarı, üçüncü çeyrek için tahmin edilen durgunluğun yerini yeniden yükselişe bırakabileceğini kaydetti. “Eğer bu hafta 3.350 doların üstünde bir kapanış görürsek, yeni zirveler bile gelebilir” diyerek şöyle konuştu:

Ons altın bu yıl en yüksek 3.500 dolarları, en düşük de yaklaşık olarak 2.630 dolarları gördük. O yüzden yıl ortalamasına baktığımızda neredeyse 3.000 dolarla 3.100 dolar arasında değişen bir ortalamayla karşı karşıyayız. Zaten altın 7 ay boyunca da neredeyse %30'u aşan bir değer kazanımı sağladı. Anketlerde baktığımızda GP Morgan'ın ve birçok Yatırım Bankasının ortalamalarında yıl sonundaki beklentileri yıllık ortalama 3500 ile 3600 arasında değişiyor.

Bu hafta özellikle 3.250 dolar seviyesini destek olarak takip ediyoruz ons altında. Hatta ben belki bir miktar son şans, 2.900'lere kadar da gerilemelerinin olabileceğini düşünüyordum. Ama bu son gelişmelerle beraber eğer ons altında bu hafta 3.350 dolarların üzerine kapanışlar görürsek yeni zirveler bile görebiliriz. Burada yıllık ortalamasına gelirsek yavaş yavaş zaten 3.550 dolarlar var şu an takip etmemiz gereken direnç bölgesi, direnç seviyesi 3.370 dolar, bir de 4.000 dolar var. Ortalama 3750 dolarlarla beraber zaten ortalama 3.200'lere doğru taşınmış olacak. Ama tabii 4.000 dolar ve üzerindeki fiyatlanmalar özellikle son çeyrekte Fed'in de faiz indiriminin desteklenmesiyile beraber burada 4.000 dolarlar 4400 yıllık ortalamalara taşıyabilir ons altını yani üçüncü çeyrek biraz daha dinlenme süreci olarak bakıyordum altında ama galiba yine hareketli günler devam edecek.

Son Haberler
Veriler açıklandı! Aşırı sıcaklar 16 can aldı
Veriler açıklandı! Aşırı sıcaklar 16 can aldı
Beşiktaş Gedson'un yerine yıldız oyuncuyu resmen istedi!
Beşiktaş Gedson'un yerine yıldız oyuncuyu resmen istedi!
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!
Milli güreşçi İsmail Bereket Dünya üçüncüsü oldu
Milli güreşçi İsmail Bereket Dünya üçüncüsü oldu
Ünlü ekonomist Gayrimenkul Sertifikası'ndaki büyük oyunu tek tek anlattı! Çok şaşıracaksınız...
Ünlü ekonomist Gayrimenkul Sertifikası'ndaki büyük oyunu tek tek anlattı! Çok şaşıracaksınız...