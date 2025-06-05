Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! CHP uçuşta, AKP ile makas açılıyor...

Kaynak: Haber Merkezi
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! CHP uçuşta, AKP ile makas açılıyor...

SONAR araştırma merkezi son seçim anketini açıkladı. Ankete göre; CHP birinciliğini devam ettirirken AKP ile arasındaki farkı açıyor.

19 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sahaya inen Sonar Araştırma seçim anketinde CHP'yi yüzde 36,6 ile birinci parti olarak bulmuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde en doğru tahminleri yapan Sonar Araştırma, yeni bir genel seçim anketi yaptı.

CHP MAKASI AÇTI

Ankette katılımcılara 'Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. CHP ile AKP arasındaki farkın giderek açıldığı dikkat çekti.

6 PUAN FARKLA AKP'NİN ÖNÜNDE

Katılımcıların yüzde 36,8'i oy tercihlerini CHP'den yana kullandı. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,8 oldu. İki parti arasındaki fark ise 6 puan olarak ölçüldü.

akpppp.jpg

DEM ÜÇÜNCÜ PARTİ

Öte yandan DEM Parti yüzde 10,7 oy oranıyla üçüncü parti konumunda. MHP ise yüzde 6,8 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 6,2 Zafer Partisi yüzde 4,1 Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,9 oy aldı. Diğer ise yüzde 1,7.

Son Haberler
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! CHP uçuşta, AKP ile makas açılıyor...
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! CHP uçuşta, AKP ile makas açılıyor...
La Liga’da en iyi gençler seçildi: Arda Güler’in yeri belli oldu
La Liga’da en iyi gençler seçildi: Arda Güler’in yeri belli oldu
ChatGPT, premium olan o özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak!
ChatGPT, premium olan o özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak!
Dervişoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret!
Dervişoğlu'ndan bayram öncesi anlamlı ziyaret!
Muğla Valiliğinden Muğla Büyükşehir Belediyesine dava!
Muğla Valiliğinden Muğla Büyükşehir Belediyesine dava!