Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! CHP uçuşta, AKP ile makas açılıyor...

19 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sahaya inen Sonar Araştırma seçim anketinde CHP'yi yüzde 36,6 ile birinci parti olarak bulmuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde en doğru tahminleri yapan Sonar Araştırma, yeni bir genel seçim anketi yaptı.

CHP MAKASI AÇTI

Ankette katılımcılara 'Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. CHP ile AKP arasındaki farkın giderek açıldığı dikkat çekti.

6 PUAN FARKLA AKP'NİN ÖNÜNDE

Katılımcıların yüzde 36,8'i oy tercihlerini CHP'den yana kullandı. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,8 oldu. İki parti arasındaki fark ise 6 puan olarak ölçüldü.

DEM ÜÇÜNCÜ PARTİ

Öte yandan DEM Parti yüzde 10,7 oy oranıyla üçüncü parti konumunda. MHP ise yüzde 6,8 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 6,2 Zafer Partisi yüzde 4,1 Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,9 oy aldı. Diğer ise yüzde 1,7.