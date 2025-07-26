Çarpıcı Covid-19 raporu: Aşılar beklenenden çok daha az hayat kurtardı

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Covid-19 aşılarının 2020'den 2024'e kadar çoğu yaşlı olmak üzere 2,5 milyon insanın hayatını kurtardığını tahmin ediyor.

Bu sayı, İlk raporlarda belirtilenden çok daha az.

JAMA Health Forum'da yayınlanan bulgulara göre, bu, söz konusu dönemde dünya çapında uygulanan her 5 bin 400 aşı dozu için bir ölümün önlendiği anlamına geliyor.

Resmi tahminlere göre, o yıllarda dünya çapında 7 milyon kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Stanford Üniversitesi'nden üç araştırmacı tarafından yürütülen çalışmada, kurtarılan hayatların yüzde 90'ının 60 yaş ve üstü kişilerde olduğu ve yüzde 82'sinin Covid-19 testi pozitif çıkmadan önce yapılan aşılar sayesinde olduğu belirtildi.

Baş yazar olan Stanford Üniversitesi epidemiyoloğu John P. A. Ioannidis, bu tahminlerin, aşıların ilk yıl içinde 20 milyon hayat kurtardığını iddia eden ilk araştırmalardan çok daha düşük olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITLARININ İDDİALARI DA YANLIŞ

Aynı zamanda, aşı karşıtlarının “milyonlarca insanı öldürdüğü” iddiasını içeren abartılı tahminleri çürüttüklerini belirtti.

Dr. Ioannidis'e göre, gençleri aşılamak amacıyla uygulanan “zorunlu ve cezai önlemler”, büyük sağlık sorunları olan birçok yaşlı insanı aşıdan uzak tuttu ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde aşıların etkinliğini azalttı.