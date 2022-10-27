27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elemelerde dünya rekoru kırdı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu yüzücü, Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için yapılan ulusal elemelerde mücadele etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 20:34
Takip Et

Çarpıcı gelişme. Çinli yüzücü Li Bingjie, kadınlar 400 metre serbest kısa kulvar dünya rekorununa imza attı

Elemelerde dünya rekoru kırdı
+
Aa
-

Ling, kadınlar 400 metre serbest kısa kulvar yarışını 3 dakika 51 saniye 30 saliselik dereceyle birinci tamamlayarak bu dalda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Önceki rekor, 3 dakika 53 saniye 92 salise ile Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus'a aitti. Titmus, rekorunu 2018'de Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında kırmıştı.

Kısa kulvar yüzme yarışları 50 metrelik kulvar mesafesi yarıya düşecek şekilde olimpik havuzların enine doğru düzenlenen 25 metrelik kulvarlarda yapılıyor.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen son şampiyonada 400 metre ve 800 metre serbestte dünya şampiyonu olan Li, Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalya kazanan Çin takımında yer almıştı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
1
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
2
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
3
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
4
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
5
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
6
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
7
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası son yolculuğuna uğurlandı
﻿Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası son yolculuğuna uğurlandı
﻿Sanatçı Müjdat Gezen'in ablası son yolculuğuna uğurlandı
﻿THY İstanbul - Kerkük'e ilk uçak seferini yaptı
﻿THY İstanbul - Kerkük'e ilk uçak seferini yaptı
﻿THY İstanbul - Kerkük'e ilk uçak seferini yaptı
﻿Amasra'daki patlamayla ilgili Müessese Müdürü ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı
﻿Amasra'daki patlamayla ilgili Müessese Müdürü ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı
﻿Amasra'daki patlamayla ilgili Müessese Müdürü ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı
﻿Galatasaray'a kötü bir haber daha
﻿Galatasaray'a kötü bir haber daha
﻿Galatasaray'a kötü bir haber daha
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.