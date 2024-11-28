Çarpık ayak hastalığında erken teşhis tedaviyi hızlandırıyor

Son yıllarda daha da yaygın olarak görülen çarpık ayak hastalığına ilişkin bilgiler veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Argün, ailelerin bu hastalığa karşı nasıl bir yol izleyecekleri hakkında bilgilerinin kısıtlı olduğunu söyledi. Yeni doğan çocukların bir veya iki ayağında da görülebilen çomak ayak veya çarpık ayak rahatsızlığının ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Argün, çocukların ayak tabanlarında kıvrımların oluştuğunu, ayakların iç kısmını oluşturan tendonlarda ise gerginlik olduğunu kaydetti.

"6 AY İÇİNDE GENELLİKLE NORMAL AYAKKABI GİYER HALE GETİRİYORUZ"

Çocukların yeni doğmuş olması nedeniyle ailelerin tedavi konusunda tedirgin olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Argün, "Bu nedenle çocuk doğduğunda ve böyle bir durum bizlere geldiğinde ilk 15 gün ya da 3 hafta sadece elle masaj öneriyoruz. Daha sonrasında düzeltici alçılar yapıyoruz. Bunlar ise korreksiyon alçıları diyoruz. Bunların sayısı değişiyor ama maksimum 9'a kadar çıkabiliyor. Bu alçılara biz haftada bir yapıyoruz. Ailelerin gözü önünde ve çocukları çok fazla incitmeden özenle yapıyoruz. Haftalık periyotlar halinde düzeltme alçıları yapıyoruz. Belli bir alçı takibinden sonra hala ayakta deforme veya şekil bozukluğu yeterince düzelmemiş ön kısmı yere bakan ayak havaya kalkmamışsa ters ayakkabı yaparak bunları daha düzeltici hale getiriyoruz. Ters ayakkabıyı bazen çocuklara giydirdiğimizde bazen çocuklar sabit durmadığı için bunları bir ateri üzerine monte ederek çocuğun ayağının normal bir ayak şekline vermeye çalışıyoruz.

Yaklaşık olarak ilk 6 ayda genellikle çok sert bir deforme yok ise bunları 6 ay içinde genellikle normal ayakkabı giyer hale getiriyoruz. Bazen de bu tür tedaviler bu hastalığın iyileşmesinde yeterli olmayabiliyor. O zaman önce yumuşak dokuya yönelik gergin olan tendon girişlerine gevşetiyoruz. Bunlarda yeterli olmazsa kemik dokuya yönelik düzeltmeler yapıyoruz. Bu aşamalarda genellikle düzelmeler mümkün oluyor. Bazen aileler çocukları 2-3 yaşına gelince başvuruyorlar. Böyle durumlarda ise cerrahi olarak üçlü fizyon dondurma dediğimiz ameliyatı yaparak ayağı normal ayakkabı diyecek veya günlük hayatta kullanılabilecek şekle getirmeye çalışıyoruz" dedi.