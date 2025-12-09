Star TV’de yayınlanan ‘Çarpıntı’, reyting canavarına yenik düşerek 13. bölümüyle final yaptı.

Dizi, Total’de aldığı 2.71 reytingle 12., AB’de aldığı 1.72 reytingle 15. ve ABC1’de aldığı 2.37 reytingle 12. sırada ekran ömrünü tamamladı. Başrollerini Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun paylaştığı dizi, rakipleri karşısında fazla tutunamadı. Uzun süredir Pazar günlerine ambargo koyan ‘Teşkilat’, yazdan devam eden ‘MasterChef Türkiye’ ve ‘Sahtekârlar’ın da yayına başlamasıyla ‘Çarpıntı’, bir türlü reytinglerini toparlayamadı. İnişli çıkışlı bir grafik çizdi. Haliyle final kaçınılmaz oldu. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da Kerem Bürsin ile Lizge Cömert partnerliğini izlemek, keyifliydi.

Bu sezon 10. bölüm barajını aşarak ekrana veda eden ilk dizi olarak kayıtlara geçen ‘Çarpıntı’, ömrü kısa da olsa özellikle Lizge Cömert, zaman zaman oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu.

Atatürk eserleri fuarın gözdesi oldu

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 6. kez düzenlenen IAAF İstanbul Sanat Fuarı’nda çok sayıda sanatçı ile tanışma fırsatım oldu.

Onlardan birisi de ressam İlyas Yılmaz’dı. Kendi geliştirdiği teknik olan ‘elias’ı kullanarak gitar telleri üzerine reçine ile şekillendirerek yaptığı Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul temalı eserleri, fuarda büyük ilgi gördü. 8 yıldır bu teknik üzerinde çalışıyor. Fuarda sergilediği eserleri yaklaşık 3 ay gibi bir zaman diliminde üretmiş. Her bir çalışmayı tek tek inceledim. Hepsi emek kokuyordu. Muhteşem tablolardı.

Özellikle Atatürk’ün boydan ve portre çalışmalarıyla sanatseverlerin beğenisini kazanan İlyas Yılmaz için ‘Fuarın gözdesiydi’ desem, abartmış olmam.

‘Su’dan uluslararası başarıya ilk adım

Duygu Çakmak’ın rol aldığı çevre temalı kısa film ‘Su’, Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ‘Resmi Seçki’ye seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Küresel çevre sorunları ve yaklaşan su kıtlığına dikkat çekmeyi amaçlayan yapımın başrollerinde Duygu Çakmak ve Nuray Büyükarman yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Onur Şahin, kamera asistanlığını Ahmet Ekrem Şahin ve Atilla Adıyaman üstlenirken kurgusu Ali Cihan Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Filmin senaryosu ve yönetmenliği ise, Artnikomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç imzası taşıyor.

Film, sosyal mesaj içeriği ve yalın anlatımıyla dikkat çekiyor ve sıfır bütçeyle üretilmesine rağmen uluslararası platformlarda adını duyurmaya başladı.