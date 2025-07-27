‘Çarpıntı’ dizisi iddialı geliyor

Star TV’de ekrana gelmeye hazırlanan ‘Çarpıntı’ dizisinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde başladı. Setten ilk kareler de paylaşıldı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Burcu Alptekin’in oturduğu OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu yazıyor. Kadrosuyla da dikkat çeken dizide Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimler yer alıyor.

Eylül ayında izleyici karşısına çıkması beklenen dizi, doğru zaman doğru günde ekrana gelirse, şansı var. Çünkü kadrodaki birçok isim, uzun zaman sonra sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanını heyecanla bekliyorum.

Yazın enerjisini yükselten düet

Edis ve Zeynep Bastık, yazın en heyecan verici müzikal iş birliğine imza attı. Klibiyle birlikte yayınlanan ‘Yatakta Kardiyo’, enerjik yapısı ve modern altyapısıyla yaz mevsiminin ritmini yükseltiyor.

Sözleri ve müziği Shahriyar Ramazanzade’ye ait şarkının düzenlemesini Bahti, Ozade ve Koastal Kings yapmış. Düzenlemesi ve güçlü görselliğiyle özel bir klibe sahip olan şarkı; İngilizce, Türkçe karma sözleriyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkı, pop, rap ve afrobeat ezgilerini bir araya getirmesinin yanı sıra güçlü vokalleri, dinamik ritimleri ile dikkat çekiyor.

Emir Yener’in yönetmenliğini üstlendiği klipte Edis ve Zeynep Bastık, sürreal bir evrenin parçası oluyor. Farklı bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

5. Sinemada Film Festivali başladı

5. yaşını kutlayan Sinemada Film Festivali, tarihi Paşabahçe Vapuru’nda Büyükada’da ve Heybeliada’da gerçekleşen etkinliklerle başladı.

Festivalin ilk iki gününde Büyükada ve Heybeliada’da hem çocuklar hem de büyükler için film gösterimlerinin yanı sıra Hakan Bıçakcı’nın atölye çalışması ve Özcan Alper, Gizem Erman Soysaldı, Hikmet Kerem Özcan, Özgür Emre Yıldırım gibi birçok ismin söyleşileri de gerçekleşti. Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi’nde İBB Şehir Hatları tarafından restore edilerek tekrar sefere çıkan tarihi Paşabahçe Vapuru ise, ‘Yeşilçam ile Yolculuk’ başlığıyla Gülen Gözler ve Tosun Paşa filmlerinin gösterimlerine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından FilmKoop işbirliğiyle düzenlenen 5. Sinemada Film Festivali, tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.