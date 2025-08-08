‘Çarpıntı’ dizisinden ilk tanıtım geldi

Star TV’nin yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden ‘Çarpıntı’dan ilk tanıtım görücüye çıktı.

Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert’in yer aldığı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. “Melike’yi kaybetmedik. O hâlâ burada. Aslı da yaşıyor” sloganıyla yayınlanan fragmanı beğendim. Kalp yetmezliği yaşayan ve yapay kalp cihazıyla hayatta kalan genç bir kız olan Aslı’nın hikâyesini merkezine alan dizinin tanıtımı izledikten sonra bu dizi için en ideal günün Cuma olacağı düşüncesi hemen kafamda oluştu. Hatta ‘Kızılcık Şerbeti’ne (Show TV) iyi bir rakip olabileceğini düşünüyorum. Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor. İzleyici onları özledi. Şimdiden yolları açık olsun.

Bakalım, Eylül’de yayınlanmaya başlayacak dizi için kanalın yayın günü tercihi ne olacak?

‘Misafir Şarkılar’ yeniden turneye çıkacak

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Soner Arıca, ‘Misafir Şarkılar’ isimli konseriyle çıktığı Türkiye turnesinin ilk turunu Fethiye’de tamamladı.

Soner Arıca, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği Türkiye turnesi kapsamında 10 ili dolaşıp 10 binlerce hayranıyla buluştu. Sanatçı, konserlerinde ‘Devlerin Aşkı’, ‘Dönsen Bile’, ‘Yaramızda Kalsın’, ‘Hatıran Yeter’ gibi misafir şarkıları ve bugünden geçmişe uzanan hit şarkılarını söyledi.

Soner Arıca, yoğun istek üzerine ‘Misafir Şarkılar’ın Türkiye turnesinin ikinci turunun startını Eylül ayında verecek.

Yazın enerjisi doyasıya yaşanacak

Fransız disko-pop’un ışıltılı sentezi L’Impératrice, 21 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ı dev bir yazlık diskoya çevirmeye geliyor.

Yazın ritmini yükseltmeye hazırlanan ‘Summer Love’da L’Impératrice’in yanı sıra Büyük Ev Ablukada, Avangart Tabldot ve İlhan Erşahin & Barış K. sahnede olacak. Açıkhava gün boyu müzik, dans, güneş, pop-up restoranlar, kokteyl barlar ve eğlenceli oyunlarla haftasonu ruhunu hafta içine taşıyan ‘Summer Love’, yaza yakışır hafiflikte sakin ama enerjik ortamıyla İstanbullular’a adeta yazlık bir kaçış sunacak.

Gün boyu sürecek ‘Summer Love’ etkinliğinde konserlerin yanı sıra lezzetli yeme-içme alternatifleri, alışveriş stantları ve sürpriz performanslarla yazın enerjisinin doyasıya hissedileceği rengârenk bir atmosfer yaşanacak.