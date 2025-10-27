Çarpıntı dizisinin Aras Alkan’ı Kerem Bürsin'in yeni aşkı bakın kim çıktı? Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’dan ayrılmıştı

Kerem Bürsin Star TV’de yayımlanan Çarpıntı dizisinde Aras Alkan karakteriyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’la geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu kalbini bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, Melisa Tapan ile ilişkisini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bürsin'in kalbini sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı ve ikilinin sıkça bir araya geldiği konuşuluyor.
İkilinin son haftalarda sık sık bir araya geldiği konuşuluyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz nisan ayında Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini sonlandırmasının ardından yeniden aşk söylentileriyle gündeme geldi.
Bürsin’in bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yakınlaştığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz yıl “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” sözleriyle Melisa Tapan ile ilişkisini doğrulayan Kerem Bürsin, çiftin uyum sorunları nedeniyle yollarını ayırdıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.
İkilinin ayrılığında, aile içi fikir ayrılıkları ve yoğun iş temposunun etkili olduğu öne sürülmüştü. Ayrılığın ardından özel hayatına ara verdiği bilinen Bürsin’in kısa sürede yeni bir ilişki yaşadığı iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.
Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre, Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu arasında son dönemde bir yakınlaşma yaşandı.
İkilinin, birkaç kez birlikte görüntülendiği ve son olarak Galatasaray maçını beraber izledikleri öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ikilinin oldukça keyifli anlar yaşadığı iddia edildi.
Selin Yağcıoğlu’nun son sosyal medya paylaşımındaki bazı detaylar da aşk iddialarını güçlendirdi.
Yağcıoğlu’nun paylaştığı fotoğraflarda Kerem Bürsin’in taktığına benzer bir bileklik görülürken, bazı takipçiler bu detayı fark edip “artık gizlemiyorlar” yorumunda bulundu.
İki taraftan da henüz resmî bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada “yeni çift” yorumları gündem olmaya başladı.
Magazin sayfalarında hızla yayılan haberin ardından hayranlar, “çok yakıştılar” ve “yeni sezonun en popüler çifti olabilirler” yorumlarıyla ikiliye destek mesajları yağdırdı.
KEREM BÜRSİN KİMDİR?
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.
Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol aldı. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi.
Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştı. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı.
Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu oldu.
Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırdı.
2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer aldı. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırdı.
2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol aldı.
Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçildi.
Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu,
2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini aldı.
2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştü. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştı.
Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştü.
SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?
Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzonlu olan Yağcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
Kariyerine spor spikerliğiyle başlayan Yağcıoğlu, şu anda sosyal medya içerik üreticiliği yapıyor.
Medya sektöründe spor spikeri olarak 2 yıl boyunca görev alan Yağcıoğlu, 2017 yılından itibaren insan kaynakları alanında çalışmaya başladı. Sonrasında ise influencer olarak sosyal medyada aktif rol almaya başladı.
Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarından tanıdığı Gökhan Balarısı ile evlendi. Bu evlilik, kısa süre içinde sona ermiş ve çift sürpriz bir şekilde boşandı.
Yağcıoğlu’nun Gökhan Balarısı ile evliliğinden dünyaya gelen "Su" adında 2019 doğumlu bir kızı var. Yağcıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Allan Hakko ile 2 yıldır süren ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.
Ayrılığın nedeni olarak “hayat dengelerini korumakta yaşanan zorlukları” gösteren Yağcıoğlu, “Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı” ifadelerini kullandı.
Ayrılığın hemen ardından, Selin Yağcıoğlu’nun oyuncu Kerem Bürsin ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin birlikte vakit geçirdiği ve yeni bir aşka yelken açtıkları öne sürülüyor.