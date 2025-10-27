Çarpıntı dizisinin Aras Alkan’ı Kerem Bürsin'in yeni aşkı bakın kim çıktı? Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’dan ayrılmıştı

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol aldı. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi.