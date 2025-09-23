‘Çarpıntı’ iddiasını ortaya koydu

Star TV’nin yeni dizisi ‘Çarpıntı’, daha 2. bölümden Pazar akşamları için iddiasını ortaya koyarak ‘Bu yarışta bende varım’ dedi.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun yer aldığı dizi, 2 bölümüyle Total’de aldığı 5.09 reytingle 2., AB’de aldığı 4.93 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 5.23 reytingle yine 2. oldu. Açıkçası, ‘Teşkilat’ (TRT 1) gibi yıllardır devam eden bir dizi karşısında ‘Çarpıntı’nın hem kanalının hem de yapımcının yüzünü güldüren bir reyting alması, alkışı fazlasıyla hak ediyor. Dizi başlamadan önceki bir yazımda, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin’i izleyicinin özlediğini, ‘Çarpıntı’nın sezona damga vuracak işlerden birisi olacağının sinyallerini verdiğini yazmıştım. Öyle de olacak gibi. İlk iki bölümde bunun ayak sesleri duyuldu.

Bu arada Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in partnerliğine hayran kaldım. İkilinin arasındaki yaş farkı eleştirilse de dizideki başarılı oyunculukları bunun önüne geçti. İkili, sezonun en çok sevilen partnerlerinden birisi olacağa benziyor.

Nevin Çebi’ye savcı rolü çok yakıştı

Ekranların başarılı oyuncularından Nevin Çebi, yine öyle bir rolle karşımıza çıktı ki, ‘Bir karakter insana bu kadar mı yakışır?’ dedirtti.

Onu en son Star TV’de ‘Kral Kaybederse’ dizisinde ‘Şükran Hemşire’ olarak izlemiştik. Yeni sezonda gözlerimiz onu çok aradı. Meğer Çebi, izleyiciye sürpriz hazırlıyormuş. atv’nin Cumartesi akşamları yayınlanan, Hülya Bilban’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Can Borcu’ dizisinde bu kez savcı karakteriyle gördük onu. Nevin Çebi, öyle bir performans sergiledi ki, sanki dizinin ana karakterlerinden biri gibiydi. Doğallığı, jest ve mimikleriyle ete kemiğe büründüğü rolünü âdeta izleyiciye yaşattı. Savcının olayların çözülmesine nasıl katkı sağlayacağı merak uyandırırken rolün geleceğine dair beklentiyi de canlı tutuyor. Bu arada NTC Medya imzalı dizinin geçen haftaya göre, reytingleri de arttı. Nevin Çebi galiba diziye uğurlu geldi.

Belli ki Çebi, işini hakkıyla yapanlardan birisi. İzlerken keyif aldım. Ekranda onun gibi isimlere daha çok yer verilmeli. Şimdi akıllardaki soru şu: ‘Nevin Çebi, Can Borcu’nda kalıcı olacak mı?’

Miss Italia’da Serhat Hacıpaşalıoğlu rüzgârı

İtalya’nın prestijli güzellik yarışması Miss Italia, Porto San Giorgio’da 4 bin seyirci eşliğinde gerçekleşti. Gecenin en unutulmaz anlarından biri ise Eurovision’da San Marino’nun en iyi derecesini getiren Türk sanatçı Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun muhteşem sahne performansı oldu.

Paris’ten gelen 10 kişilik dans grubunun eşlik ettiği Serhat Hacıpaşalıoğlu seslendirdiği ‘Je M’adore’ şarkısıyla izleyenleri coşturdu. Sanatçı, enerjisi ve sahne hâkimiyetiyle geceye damga vurdu.

İtalya RAI Genel Müdürü Roberto Sergio ve San Marino Turizm Bakanı Federico Pedini Amati, sanatçıyı tebrik etti.