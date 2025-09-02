‘Çarpıntı’ reytinglerde ne yapar?

Star TV’nin yeni sezon işlerinden biri olan ‘Çarpıntı’nın yayın tarihi belli oldu. OGM Pictures imzalı dizi, 7 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun yer aldığı dizi, sezona erken başladığı için avantajlı konumda bulunuyor. Şu an için tek rakibi, ‘MasterChef Türkiye’. İlerleyen haftalarda Pazar günlerinin reyting rekortmeni ‘Teşkilat’ın (TRT 1) ve aynı gün yayınlanacak başka yapımların da yarışa katılmasıyla nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Birlikte göreceğiz. Daha önce de yazmıştım. Aslında bu dizi için bana göre en ideal gün, Cuma idi. Kanal, tercihini Pazar’dan yana kullandı. Kerem Bürsin, Lizge Cömert ve Deniz Çakır, uzun zaman sonra ekranlara geri dönüyor. İzleyici onları özledi. Hayırlı uğurlu, reytingi bol olsun.

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak dizi; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

Aras Aydın, bu kez Venedik’te parladı

Aras Aydın, son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden birisi. Oyuncu, bu kez Venedik’te bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Aras Aydın, 82. Venedik Film Festivali’nde büyük bir gurura imza attı. Festivalin prestijli etkinliklerinden Premio Kinéo Ödülleri’nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ seçilen Aydın, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla bu ödülün sahibi oldu. Törenin ardından çekilen toplu fotoğraflarda objektiflere gülümseyen oyuncu, gecenin öne çıkan anlarından birinde yer aldı.

‘Siyah Kalp’ ve ‘Aldatmak’ dizilerindeki performansıyla da öne çıkan Aydın, bu ödülle birlikte hem kariyerindeki başarısını taçlandırdı hem de Türk dizilerinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Aras Aydın ayrıca, ‘Kaçış’ dizisi ve Nicole Kidman’la başrollerini paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performanslarıyla uluslararası seyircinin dikkatini çekmişti.

‘Babamın Şarkıları’ görücüye çıktı

Hamza Dekeli, Müslüm Gürses’in ‘Bir Anda’, ‘Bu da Geçer’, ‘Konuşsana Bir Tanem’, ‘Sebepsiz Ayrılık’; İbrahim Tatlıses’in ‘Şükürler Olsun’, ‘Unutma’, ‘Yorgun’; Azer Bülbül’ün ‘Dokunsan Düşecek Hale Gelmişim’, Gökhan Güney’in ‘Yaşadıkça’ ve Ferdi Tayfur’un okuduğu ‘Acılar’ gibi dillere pelesenk olan çok sayıda şarkının sözlerini yazmıştı.

2016 yılında yaşamını yitiren sanatçının kızı Gözde Dekeli, babasının eserlerinden oluşan ‘Babamın Şarkıları’ projesinin ilk şarkısı ‘Bir Anda’yı Bayar Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri Hamza Dekeli’ye ait şarkının müziği Burhan Bayar imzası taşıyor.

Proje, ilerleyen zamanlarda farklı şarkılarla devam edecek. Gözde Dekeli, harika bir işe imza atıyor. Başarılar diliyorum.