‘Çarpıntı’dan sezona güçlü başlangıç

Star TV’nin yeni sezon dizilerinden olan ‘Çarpıntı’, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun yer aldığı dizi, 1. bölümde tüm gruplarda 4. oldu. Dizi, Total’de 3.50, AB’de 3.51 ve ABC1’de ise 3.88 reyting alarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Türkiye ile İspanya arasında oynanan milli maç olmasına rağmen bu reytingi almak, hakikaten büyük başarıdır. Eğer, milli maç olmasaydı, muhtemelen 4 veya 5 reytingi görebilirdi. Dizi, ‘Teşkilat’ın (TRT 1) yeni sezona başlamadan yayına girmesini avantaja dönüştürdü. Gerekli tanıtım çalışmaları sürerse, oyuncuların performansı aynı şekilde artarak devam ederse, sezona damga vuracak işlerden birisi olabilir. Lizge Cömert, üstüne koyarak kariyerinde ilerliyor. Kerem Bürsin ve Deniz Çakır’ı ekranda görmeyi özlemişiz. Sibel Taşçıoğlu, nasıl da ete kemiğe bürünüyor kendine yakışan bir rolde oynayınca? Keyifle izledim.

Tüm ekibi kutluyorum. Harika bir bölüm izledik. Reytingi bol olsun.

Zamansız şarkılara yeni bir soluk

MFÖ, unutulmaz şarkılarını bu kez ‘En İyiler Akustik Vol. III’ albümünde buluşturdu. Nesillerin hafızasına kazınan MFÖ eserleri yalın, derin ve samimi akustik düzenlemelerle yeniden hayat buldu.

‘MFÖ En İyiler Akustik 1’ ve ardından ikincisi ile müzikseverlerin beğenisini toplayan serinin üçüncüsü de Poll Production etiketiyle yayınlandı. Albüm, sadece şarkıların yeniden düzenlenmiş halleri ile değil, aynı zamanda MFÖ’nün müzikal yolculuğunun kalpten bir özeti olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyenler, her parçada grubun sahnedeki büyüsünü ve samimiyetini yeniden hissedecek.

Albümde ‘Güllerin İçinden’, ‘Peki Peki Anladık’, ‘Diday Diday’, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘No Problem’, ‘Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın’, ‘Olmuyor Olamıyor’, ‘Kelimeler Kafi’ ve ‘Uçtum Uç Oldum’ eserleri yer alıyor.

Ferzan Özpetek’e en prestijli ödül

83. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Filming Italy Best Director Venice Ödülü bu yıl, son filmi Diamanti ile hasılat rekoru kıran Ferzan Özpetek’e verildi.

Sinema dergisi Ciak ve sanat direktörü Tiziana Rocca’nın organize ettiği ödül, Venedik’te düzenlenen törenle usta yönetmene takdim edildi. Özpetek’e ödülünü Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera verdi.

Filming Italy Venice Award, İtalyan ve uluslararası sinemanın yeteneklerini ödüllendirmenin yanı sıra, ödülü sinema dünyasında, kamera önü ve arkasında çalışan tüm kadınlara armağan ederek kadına şiddete karşı mücadele gibi önemli sosyal konuları da destekliyor.