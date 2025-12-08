Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi reytinglere yenildi. Dizinin final bölümü için çekimler yapılırken korkunç bir set kazası oldu.

Dizide Metin karakterine hayat veren Ogün Kaptanoğlu, final sahnesi sırasında Deniz Çakır’la birlikte çekilen hastane sahnesinde koşarken ayağının kayması sonucu beş basamak yuvarlanarak dizini yaralandı.

AMELİYAT OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu beş basamak yuvarlanarak dizini ciddi şekilde yaraladı. Çekim ekibi tarafından hızla Fulya’daki özel bir hastaneye kaldırılan Kaptanoğlu’nun yapılan kontrollerinde dizine acil ameliyat gerektiği belirlendi.

SAHNELERİNİ KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TAMAMLADI

Kazaya rağmen çalışmaya devam eden oyuncu, bugün sette kalan sahnelerini koltuk değnekleriyle tamamladı. Kaptanoğlu’nun salı günü ameliyat olacağı öğrenildi.