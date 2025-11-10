Star TV'nin fenomen dizisi Çarpıntı son bölümündeki sahnesi yüzünden X'te seyirciden tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları "Reyting için her tuşa basmışlar" yorumlarında bulundular.

SALDIRI SAHNESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizide Lizge Cömert'in hayat verdiği Aslı karakterine yönelik cinsel saldırı sahnesi, izleyicileri öfkelendirdi. Bölümün yayınlanmasının ardından sahne, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Seyirci sahnenin dozunun fazla olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Çok sayıda X kullanıcısı dizinin senaryosunun yön değiştirdiğini ve bu sahnelerin hikâyeye zarar verdiğini belirtti.

Cinsel saldırı sahnesini gören seyirciler X'te bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve "Hiç olmuş mu bu sahne şimdi? Bu dizi ilk başladığında o kadar umudum vardı ki ortaya çıkacak olan hikayeden. Şimdi bakıyorum ki Aslı'ya tecavüze kalkışılıyor", "Reyting için tüm tuşlara basılmış", "İzlenme düşünce saçmalamışlar" yorumları yapıldı.