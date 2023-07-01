Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale'de çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Hilal Ş. idaresindeki 06 DFY 084 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen Bünyamin T.'nin kullandığı 71 AH 410 otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen iki otomobilin sürücüleri ile yolculardan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak ambulanslara taşındı.

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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Trafik ekiplerince, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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