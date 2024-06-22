Çarpıştılar, durmadan yollarına devam ettiler

Olay, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası 07LKK 60 olan bir otomobil, kavşakta 'U' dönüşü yaparken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 'U' dönüşü yapan otomobilin tamponu koparak fırladı. İlginç bir şekilde her iki araç da durmayarak yollarına devam etti.

Kazayı fark eden ve tamponu yol kenarında gören bir tesisin çalışanları, güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde, gece Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken bir otomobilin yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yaptığı, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan bir aracın bu otomobile çarptığı ve tamponun düştüğü görüldü. Her iki aracın da kazanın ardından durmayarak yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Tesis çalışanları, yol kenarından aldıkları ve üzerinde plaka bulunan tamponun sahibinin gelerek almasını bekliyor. Olayın ilginçliği ve araçların durmadan yollarına devam etmesi, çevredeki insanların da dikkatini çekti.