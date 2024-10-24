Çarpmanın etkisiyle savruldular! Ölümden döndüler

Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletlinin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Tahtalı Camii mevkisinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden K.B.K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen yaya K.Ü.'ye çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya ve motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise anbean kameralara yansıdı.