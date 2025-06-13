Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Hatay'da karşı yöne geçen motosikletle çarpışmayı önlemek isterken kaza yapan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi mevkisinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak istemeyince dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"MOTOSİKLETLİ BEŞ-ALTI METRE SÜRÜKLENDİ"

Kaza anını anlatan Kemal Güler, "Motosikletli beş-altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor birdenbire çıkınca, vurmamak için frene basıldı ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı" ifadelerini kullandı.

Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Çarpmayayım derken kaza yaptı!

Çarpmayayım derken kaza yaptı!

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