Çarptığı aracın parçalarını toplarken başka aracın çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 17.30 sularında Beyşehir karayolu 17’inci kilometresinde gerçekleşti. Muhammet Talha Orhan otomobili ile yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Muhammet Talha Orhan, kaza yerine çağırdığı çekiciye otomobilinin yüklenmesinin sonrasında yola saçılan parçaları toplamak istedi. Bu arada Mahmut İ. yönetimindeki otomobil Orhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan Orhan ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Orhan'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Mahmut İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.