Çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki kamyonet park halindeki bir başka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi, sürücü ise araç içinde sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BIK 042 plakalı kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada, 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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