Çarptığı yaralı köpeğin başından ayrılmadı

Tekirdağ Çorlu'da aniden yola atlayan köpeğe çarpan otomobil sürücüsünün, olay yerine çağırdığı belediye görevlileri gelene kadar köpeğin başından ayrılmaması yürekleri ısıttı. Duyarlı sürücü, çarptığı köpeği yalnız bırakmayarak insanlık örneği gösterdi.

Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'ne bağlanan Emlaklar Köprüsü altında (Çorlu Çevre Yolu üzeri) kaza meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Hakan Yenal idaresindeki otomobil, aniden yola atlayan köpeğe çarptı.

Kaza sonrası araçtan inen Hakan Yenal, yaralı köpeğin başına gitti. Yenal, Çorlu Belediyesi'ni arayarak yaralı köpek için yardım istedi. Duyarlı sürücü, acı içinde kıvranan köpeğin başından bir an olsun ayrılmayarak, ekipler gelene kadar hayvanı sevip sırtını sıvazladı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri tarafından yaralı köpek hayvan nakil aracına alınarak tedavisi için barınağa götürüldü.